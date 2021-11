Billede vækker opsigt: Ikke til at kende

Jessica Simpson kan nu fejre en milepæl, der markerer fire år uden alkohol.

På Instagram har den 41-årige sangerinde og skuespiller delt billede af sig selv, hvor hun slet ikke er til at kende.

'Denne person på en tidlig morgen 1. november 2017 er en uigenkendelig version af mig selv,' indleder hun sit opslag med.

Jessica Simpson fortæller, at hun følte det nødvendigt at droppe alkoholen for at kunne håndtere sine problemer ordentligt.

'Jeg havde så meget at lære og udforske om mig selv. Jeg vidste fra dette øjeblik, at jeg ville tage mit eget lys tilbage og vinde kampen om min egen selvrespekt. For at gøre dette måtte jeg stoppe med at drikke alkohol, fordi det gjorde, at mit sind og mit hjerte kørte i ring - og helt ærligt, så var jeg udmattet.'

Pillemisbrug

Men ifølge skuespilleren var det ikke alkoholen, som var problemet. Det var hende selv.

'Jeg elskede ikke mig selv. Jeg respekterede ikke min egen styrke. Det gør jeg i dag,' skriver hun.

I 2020 udkom hun med sin selvbiografi 'Open Book', hvori hun indrømmede, at hun havde haft et misbrug af både alkohol og piller forvoldt af traumet fra seksuelt misbrug, der begyndte, da hun var blot seks år gammel.

Kæmpe vægttab

Det er ikke kun alkoholen, som stjernen har valgt at lægge på hylden. Skuespilleren har de seneste år smidt en masse kilo, efter hun på sit højeste var nået op at veje 108 kilo.

Men efter sit massive vægttab har hun kasseret badevægten. Nu skulle det nemlig være slut med diæter og ugentlige vejninger - tallet på vægten skulle ikke have lov at afgøre, hvordan hun har det med sig selv.

Jessica Simpson har været gift med den tidligere NFL-spiller Eric Johnson siden 2014. Sammen har de udover datteren Birdie Mae børnene Maxwell og Ace.