Billede vækker opsigt: Ikke til at kende

'Jeg savner, hvordan Khloe plejede at se ud. Det er trist, hvad vores samfund gør ved kvinder,' skriver en, mens det fra en anden lyder:

'Jeg kan ikke genkende nogen af dem? Hvem er de?'

Sådan lyder nogle af kommentarerne til et billede, som Khloe Kardashian har lagt op på Instagram sammen med sin mor, Kris Jenner, 66, og livsstilsguruen Martha Stewart, 80.

Billedet er dog ikke faldet i god jord hos mange af de 223 millioner mennesker, som aktivt følger med i den 37-årige Kardashians liv.

Ifølge de mange fans er Khloe nemlig ikke til at genkende længere, enten som følge af kraftig billedredigering eller skøndhedsoperationer, skriver Page Six.

Ikke første gang

Det er ikke første gang, at Khloe Kardashian bliver kritiseret for sit udseende, der må siges at have gennemgået en stor udvikling gennem årene.

Tilbage i 2019 skrev Ekstra Bladet ligeledes, at realitystjernen fik internettet til at koge over efter at have delt et billede på Instagram, hvor hendes udseende var ekstremt forandret.

Khloe var dog ikke bleg for at indrømme, at hun ikke havde noget problem med at bruge filter og redigering, når hun deler billeder med sine millioner af følgere.

- Jeg elsker et godt filter, flot lys og lidt redigering her og der. På samme måde som jeg elsker noget makeup, får mine negle ordnet eller tager et par høje hæle på for at vise mig for verden på den måde, som jeg ønsker at blive set på, og det er præcis sådan, jeg vil fortsætte at gøre uden at undskylde. Min krop, mit image, og hvordan jeg ser ud, og hvad jeg vælger at dele, er mit valg, har hun tidligere fortalt i en video på Instagram.

