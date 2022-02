Billedserie vækker opsigt: Optræder splitternøgen

Magasinet i-D The Out of Body Issue er kendt for at vise nye covermodeller, ny mode, nye idéer, ny musik og i det hele taget sætte fokus på - som de siger - hvem vi er i vore kroppe og hvordan vi vælger at bebo dem.

Nu viser man således også i den seneste udgave 'en ny side' af smukke Kendall Jenner, hvis søskende som bekendt tæller Kylie Jenner og Kim Kardashian.

Kendall er topmodel og er derfor ikke specielt blufærdigt anlagt, men det er alligevel opsigtsvækkende billeder, der hører med til et længere interview i i-D.

Kendall Jenner optræder nemlig helt nøgen på et enkelt af billederne, ligesom resten af serien er flot, udfordrende og stilet.

Magasinet har over to millioner følgere på Instagram. Selv har Kendall Jenner hele 220 millioner af slagsen på samme sociale medie, og hun har da også selv lagt en række af de flotte billeder ud på sin profil.

'Smuk', skriver den yngre søster Kylie Jenner til billederne efterfulgt af tre sorte hjerter.

Du kan slide i billederne i opslaget herunder. Det famøse nøgenbillede er billede nr. tre i rækken.

- Det føles stadig, som om jeg ikke er fuldt formet (som menneske, red.), men for hvert kapitel bliver jeg en smule mere opfyldt, udtaler hun blandt andet i interviewet, hvor hun også kommer ind på et liv med paparazzi i hælene.

- Jeg plejede at være virkelig vred. Man kan finde gamle videoer af mig, der skriger mod paparazzi uden grund, men også af en meget god grund. Men jeg har stiftet meget mere fred med tingene nu, lyder det fra Kendall i interviewet, som du kan læse her.

Og nyd så ellers de mange smukke billeder af endnu smukkere Kendall Jenner herunder. Bemærk, at du i alle opslagene kan slide på pilen for at se flere af slagsen.