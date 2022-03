Billie Eilish har ingen venner

Popidolet fortæller, at hun ingen venner har, efter hun har opnået sin stjernestatus

Man kunne have en klar formodning om, at den Grammyvindende sanger Billie Eilish har masser af venner, eftersom hun er verdenskendt og har tusindevis af fans.

Men det er ikke tilfældet for den 20-årige sanger.

Billie Eilish siger nemlig i et interview til det amerikanske modemagasin V, at hun ikke har rigtige venner, efter hun er blevet berømt.

- Mit liv føles på samme måde, som da jeg var barn, den eneste forskel er, at jeg ikke har nogle venner, siger Billie Eilish til modemagasinet V.

Hun er dog ikke helt ensom i sit liv og fortsætter:

- Udover de mennesker jeg arbejder sammen med selvfølgelig - de er faktisk mine bedste venner.

Billie Eilish er født i 2001 i Los Angeles, Californien. Foto: Per Lange.

Stadig den samme

At Billie Eilish ikke har nogen venner skyldes ikke hendes nye stjernetilværelse, tværtimod. Hun bor nemlig med sin familie det samme sted, som hun altid har gjort.

- Jeg synes, det er lidt skurende for nogle folk, som jeg voksede op med, og som ikke har set mig i lang tid - De kommer og besøger os og ser, at vi er fuldstændig de samme personer som altid. Det har ikke ændret sig siden 2003, siger Billie Eilish til modemagasinet V.

Billie Eilish mener derfor ikke, at hendes store musikkarriere har ændret hendes personlighed. Alligevel er der flere aspekter, som naturligvis har ændret sig efter hendes berømmelse, som for eksempel restriktioner i hendes liv.

- Der er så mange ting, som jeg aldrig ville have mulighed for at gøre, hvis jeg ikke havde det liv jeg har. Samtidigt er der også mange ting, som jeg aldrig kan gøre igen, siger Billie Eilish til modemagasinet V.