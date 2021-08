Billie Eilish: - Jeg er ikke glad for min krop

Popstjernen Billie Eilish, som ellers er kendt for at iføre sig 'oversized' tøj, har den seneste tid eksperimenteret med et mere afslørende look.

I et interview med avisen The Guardian taler den 19-årige sangerinde blandt andet om ikke at være tilpas i sin egen krop samt nutidens skønhedsidealer.

- Jeg er meget selvsikker i forhold til, hvem jeg er, og jeg er meget tilfreds med mit liv. Men jeg er tydeligvis ikke glad for min krop, siger Billie Eilish til The Guardian.

- Men hvem er også det, tilføjer hun.

Billie Eilish er kendt for at gå i stort tøj for at skjule sin krop. Foto: Evan Agostini // Ritzau Scanpix

Hitmageren påpeger, at hun synes, det er åndssvagt, hvor besatte vi er blevet med hele tiden at skulle se perfekte ud.

- Vi skal kun bruge vores kroppe til at spise, gå rundt og skide. Vi skal kun bruge dem til at overleve. Hvorfor går vi overhovedet op i, hvordan de ser ud? Det er latterligt, siger sangerinden til mediet.

Vær ærlig

Billie Eilish mener derudover, at det er vigtigt at være åben omkring kosmetiske indgreb.

Popstjernen føler, det skaber et forvrænget billede af uopnåelige kropsidealer, når folk lader som om, deres kroppe er naturlige.

- Det er helt fint at få lavet ting på sin krop. Gør det, der gør dig glad. Men indrøm det. Det er så skidt for unge kvinder og mænd at tro, det er normalen at have perfekte kroppe.

Billie Eilish overraskede med sit nye look tilbage i maj, hvor hun optrådte på forsiden af Vouge i flot lingeri og med lyst, krøllet hår i vaskeægte Marilyn Monroe-stil.