Bitter skilsmissestrid afgjort

435.000 kroner om måneden.

Det er, hvad det kommer til at koste hollywoodstjerne Kevin Costner i børnebidrag, efter at han i foråret blev skilt fra sin hustru gennem 18 år, Christine Baumgartner.

Det slog retten ifølge TMZ fast natten til lørdag dansk tid.

49-årige Christine Baumgartner har tidligere fremsat krav om, at hendes 68-årige eksmand skulle punge ud med 1,7 millioner kroner om måneden.

Ingen vindere

Men selvom 'The Bodyguard'-stjernen kan glæde sig over at slippe langt billigere, var det ikke en ubetinget glad Kevin Costner, der mødte Fox News efter rettens afgørelse.

- Altså, når man har haft et langt liv sammen med nogen, er der ingen vinder i sådan en sag... og det er den her store, skøre ting, som kaldes livet, der udvikler sig så hurtigt, sagde han ifølge mediet og fortsatte:

- Det ene øjeblik føler du, at du er på toppen af verden, og det næste øjeblik opdager du, hvor sårbar du faktisk er.

Tidligere er det kommet frem, at Kevin Costner hverken ville dele møbler, sølvtøj eller kunst fra deres fælles hjem med Christine Baumgartner. Foto: Jordan Strauss/Ritzau Scanpix

Costner havde dog overskud til at rose sin ekshustru.

- Hun er en fantastisk mor. Vi finder ud af det alt sammen, og vi kommer til at dele. Nu skal vi bare komme os, lød det fra Costner.

Skilt efter 18 år

Kevin Costner og Christine Baumgartner blev gift i 2004, og i foråret kunne de meddele, at deres ægteskab gennem 18 år var slut.

Det var Baumgartner, der ønskede at blive skilt fra Kevin Costner.

- Det er med stor sorg og på grund af omstændigheder, der er ude af hans kontrol, at Mr. Costner må medvirke til opløsningen af ægteskabet, lød den lidt specielle melding fra skuespillerens agent, som tilføjede:

- V beder om, at hans, Christines og børnenes privatliv bliver respekteret i den svære tid, de skal igennem.

Parret fandt sammen og blev kærester, seks år før de blev gift. De har sammen sønnen Cayden.

Kevin Costner har fire børn fra tidligere forhold og har tidligere været igennem en skilsmisse. Det skete tilbage i 1994, da han blev skilt fra Cindy Silva efter 16 års ægteskab.