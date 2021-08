Bitter strid: Beskylder stjerne for løgn

Nicki Minaj og Jessie J arbejdede sammen på sangen 'Bang Bang' tilbage i 2014, hvor Ariana Grande også var med, men de to førstnævnte er tilsyneladende ikke helt enige om, hvordan samarbejder kom op at stå.

Faktisk er de så uenige om det, at de nu offentligt kritiserer hinanden på sociale medier, efter Jessie J fortalte sin version af samarbejdet i et interview.

Til magasinet Glamour fortalte Jessie J, at Nicki Minaj selv havde bedt om at komme med på sangen, da hun hørte den.

- Jeg skrev ikke 'Bang Bang'. Max Martin skrev 'Bang Bang,' og Ariana (Grande, red.) havde hørt den, jeg havde hørt den, og vi elskede den begge. Vi sagde bare, 'hvorfor laver vi den ikke sammen?'

- Så Ariana lavede andet vers, jeg optog første vers, og så blev Nicki (Minaj, red.) spillet sangen i studiet og var sådan, 'jeg bliver nødt til at hoppe med på den her'. Vi kom ikke og spurgte hende, hun ville selv, siger Jessie J i interviewet.

Hun lyver

Det har fået rapperen Nicki Minaj til at dele at udklip af interviewet på Twitter, hvortil hun skriver, at det slet ikke hænger sådan sammen.

- 'Babe', jeg hørte ikke sangen og bad om at komme med på den. Pladeselskabet bad mig om at komme med på den og betalte mig for det. Hvordan skulle jeg have hørt sangen? skriver hun blandt andet i opslaget, som hun afslutter med at skrive, 'I skal alle stoppe'.

'Hvor kommer det fra?'

Efterfølgende har Jessie J delt et opslag på Instagram, hvori hun skriver, at hun respekterer Nicki Minaj's ærlighed, men at hun ikke forstår, hvorfor der er dårlig stemning.

Hun deler en video af sig selv, hvor hun lader som om, hun synger med på Nicki Minaj's vers i sangen.

- Det blev lavet til et meme for to uger siden. Er det, hvad det i virkeligheden handler om? Og hvor den dårlige energi imellem os startede? Eller måske var det, da du brugte mig som et gelænder til AMA (musikpris, red.). Det var også sjovt, skriver hun med henvisning til en video i opslaget.

Hun fortsætter med at komme med en form for undskyldning til rapperen.

- Fra det øjeblik, jeg mødte dig og til nu, har jeg ikke vist dig andet end kærlighed og taknemmelighed for, hvor f***ing velsignet jeg var, over at have dig og Ariana Grande med.

- Jeg er ked af, at jeg har fortalt historien forkert alle disse år. Jeg fik at vide, at du havde hørt sangen og ville være med på den af nogen, som arbejdede for pladeselskabet, som sikkert ville få mig til at have det godt, skriver popstjernen og fortæller, at hun nok var naiv.

Til slut spørger hun flabet, om de ikke skulle tage ud at spise for at fejre, at sangen har syvårs jubilæum. Opslaget har fået 173 tusinde likes, mens Nicki Minaj's hånlige opslag blot har fået omkring 65 tusinde.

Jessie J er ikke ikke den første kendiskvinde, der ligger i krig med Nicki Minaj. For tre år siden kom Minaj op og slås med Cardi B til en modefest: