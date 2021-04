Bitter strid med ekskonen: - Hun bruger alle mine penge

Selvom han har været en stor stjerne i mange år og tjent spandevis af penge, så er Robert De Niros konto ved at være tom.

Sådan lød det i hvert fald i retten fredag, hvor 77-årige Robert De Niro og ekskonen Grace Hightower skulle nå til enighed om, hvordan deres værdier skal deles i skilsmissen, der har varet siden 2018.

Det skriver flere internationale medier, heriblandt Daily Mail, Page Six og Fox.

I retten blev Grace Hightower beskyldt for at have et vanvittigt stort overforbrug, som hun finansierer med De Niros penge. Det er ifølge Robert De Niros advokat tale om penge, som bliver brugt på designertøj og dyre smykker.

- De Niro er 77 år gammel, og selvom han elsker sit job, skal han ikke tvinges til at arbejde i det her hæsblæsende tempo.

- Hvornår holder det op? Hvornår får han mulighed for ikke bare at tage alle de projekter, han bliver tilbudt? Eller ikke arbejde seks dage om ugen og 12 timer om dagen, bare for at han kan følge med fru Hightowers tørst efter Stella McCartney? lød det fra De Niros advokat i retten fredag, hvor hun henviser til den populære - og dyre - designer, Stella McCartney.

Advokaten beskylder Grace Hightower for at have brugt mere end en million amerikanske dollars på en diamantring, hvilket svarer til omkring 6,2 millioner danske kroner.

Ekskonens egen advokat afviser dog beskyldningen om ringen og beskylder i stedet Robert De Niro for at have ødslet sine penge væk ved blandt andet at tage en helikopter, når han skulle ud til frokost. En beskyldning, som hans advokat også afviser.

Noget tyder altså på, at selvom skilsmissen har stået på siden december 2018, så er de to parter langt fra at være enige.