Bitter strid: Mystik om hemmeligt testamente

Larry Kings død ser ud til at ende med et retsligt efterspil, efter et hemmeligt testamente er dukket op

Da Larry King døde tilbage i januar, væltede det ind med mindeord og hyldester til talkshow-legenden. Nu ser det ud til, at Kings død får et retslig efterspil.

Det sker efter, at et hemmeligt testamente, der er skrevet under af Larry King i 2019, er dukket op.

Det skriver Page Six.

I testamentet efterlader Larry King sin ejendom, der har en værdi på to millioner dollars til sine børn og udelader dermed ekskonen Shawn King. Det forstår Shawn King ikke.

Hun mener derimod, at Larry King er blevet tvunget til at lave sit testamente om.

'Vi har en vandtæt plan for overtagelsen af familiens boliger. Testamentet eksisterer stadig, og det er legitimt. Punktum. Jeg tror fuldstændigt på, at det vil holde i retten,' siger Shawn King til Page Six om et testamente, parret skrev sammen i 2015.

Larry King blev skilt fra Shawn King, Larry Kings syvende kone, tilbage i 2019 - to måneder før Larry King skulle have skrevet sit nye testamente. De blev efter skilsmissen - ifølge talkshow-værten selv - 'tætte venner' igen.

I testamentet står Larry Kings fem børn til at arve ejendommen, men to af børnene døde i 2020. Af de resterende tre børn skulle to af dem allerede ifølge Shawn King havde meddelt hende, at de heller ikke skulle have hørt om det hemmelige dokument, og at de støtter hende i eventuel retssag.

Dette har de dog endnu ikke selv bekræftet.

