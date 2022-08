Bitter strid om børnene: Raser mod eksen

Bruddet mellem Olivia Wilde og Jason Sudeikis har ikke været uden problemer.

Skuespillerparret, der har to børn sammen, brød forlovelsen i 2020 efter syv års forhold, og siden har de ikke været de bedste venner. I april skabte de overskrifter, da Wilde fik stukket en konvolut i hånden, mens hun stod på scenen til en præsentation.

Det viste sig senere, at den indeholdt juridiske dokumenter fra Jason Sudeikis, som ville have forældremyndighed over børnene, som han ønskede at flytte til New York med.

En repræsentant for ham afviste efterfølgende, at skuespilleren skulle have haft viden om, hvornår og hvordan ekskæresten fik dokumenterne stukket i hånden, men den køber Olivia Wilde ikke.

Daily Mail har fået fingre i nye retsdokumenter, hvor hun angriber 'Ted Lasso'-skuespilleren.

'Jasons handlinger havde tydeligvis til hensigt at true mig og fange mig på det forkerte ben. Han kunne have givet mig dem diskret, men han valgte i stedet at gøre det på den mest aggressive måde, han overhovedet kunne,' skriver hun i retsdokumenterne.

Hun fortsætter med at slå fast, at hun ser episoden som et bevis på, at Jason Sudeikis ikke har fokus på børnenes interesser.

'Siden Jason har gjort det klart, at vi for vores børns skyld ikke kan løse det her uden om retten, så har jeg indsendt en anmodning om forældremyndighed i Los Angeles,' skriver hun.

Medhold til Wilde

38-årige Wilde og 46-årige Sudeikis boede en del af deres forhold i New York, hvor de i 2014 købte hus sammen i Brooklyn. Her boede de sporadisk frem til 2019, mens de på grund af deres arbejde også tilbragte masser af tid i Los Angeles.

Jason Sudeikis oplyser i retten, at familien altid har set New York som deres primære hjem, og derfor ville han have børnene med dertil. Det modsatte Olivia Wilde sig altså, fordi børnene ifølge hende ikke har boet der i flere år, og retten gav hende medhold.

Både de tidligere kærester og deres børn har siden 2021 boet i London, hvor han har optaget tv-serien 'Ted Lasso', men han havde planer om at flytte tilbage til New York i juli efter optagelserne - og han håbede, at Wilde og børnene ville flytte med.

Det har han dog mistet troen på, fordi Wilde har gjort det klart, at hun vil flytte til Los Angeles - og i slutningen af næste år tilbage til London, hvor hun ifølge retsdokumenterne bor med sangeren Harry Styles, som hun er blevet kæreste med.