Bitter strid: Pitt vinder lang kamp

57-årige Brad Pitt har vundet i en sag om forældremyndighed over hans 45-årige ekskone Angelina Jolie.

Det er en stor sejr for den verdensberømte skuespiller, der har været i årelang strid med ekskonen.

I kølvandet på deres skilsmisse beskyldte hun ham for vold mod et af parrets seks børn, hvilket han dog senere blev renset for.

50/50

Men nu er sagen, ifølge TMZ, afsluttet, og fremover skal det tidligere ægtepar dele forældremyndigheden i en 50/50 ordning om deres fem børn.

Afgørelsen er foreløbig, men forventes at blive endelig.

Parret har i alt seks fælles børn. De tre ældste er adopterede, og de tre yngste er biologiske. Parrets ældste søn Maddox på 19 år er ikke underlagt afgørelsen i sagen.

Rutjsebane

'Brangelina', der fandt sammen i 2004, annoncerede i 2016, at de skulle skilles. Lige siden har parrets forhold været noget af en rutjsebane.

Jolie har blandt andet anklaget eksmanden for ikke at have betalt nok i børnebidrag. Men Pitt hævede dog at have betalte flere millioner i bidrag.

Brad Pitt har tidligere fortalt, hvordan hans alkoholproblemer var medvirkende til parrets skilsmisse.