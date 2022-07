Bizar beskyldning: - Han pruttede mig i hovedet

Ifølge Miriam Margolyes pruttede Arnold Schwarzenegger hende i ansigtet under en filmoptagelse. Det er sidstnævnte aldrig blevet tilgivet for

Arnold Schwarzenegger er ikke Miriam Margolyes bedste ven. Langtfra.

De to skuespillere medvirkede i gyserfilmen 'End of Days' tilbage i 1999, og under optagelserne skete der tilsyneladende noget med bizart.

For i podcasten 'I've Got News for You', der er produceret af det australske medie news.com.au, beskylder den britisk-australske skuespillerinde Arnold Schwarzenegger for en handling, som hun ikke har tilgivet ham for den dag i dag.

- Han (Schwarzenegger, red.) pruttede mig i ansigtet. Jeg prutter også. Selvfølgelig gør jeg det, men ikke i ansigtet på folk, fortæller den i dag 81-årige Margolyes og understreger:

- Han gjorde det bevidst. Lige i mit ansigt.

Miriam Margoyles siger, at hun aldrig vil tilgive verdensstjernen. Foto: Simon Schluter/Getty Images

Lå på gulvet

Arnold Schwarzenegger spillede en forhenværende betjent i 'End of Days', hvor han havde til opgave at stoppe Satan (Gabriel Byrne, red.), der var på jagt efter en brud i New York.

Miriam Margolyes havde rollen som Satans søter.

- Han (Schwarzenegger, red.) dræbte mig, så han holdt mig i en position, hvor jeg lå på gulvet og ikke kunne flygte, fortæller skuespillerinden og tilføjer:

- Og han pruttede bare. Det var ikke på film. Det var i en af pauserne, og jeg har aldrig tilgivet ham for det, afslutter Miriam Margolyes.

I skrivende stund har Arnold Schwarzenegger ikke kommenteret skuespillerindens beskyldning.