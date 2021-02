Bizar blod-hyldest

Musikeren Machine Gun Kelly har fået lavet en alternativ hyldest til sin kæreste, Megan Fox.

Det viser han frem på Instagram i anledning af valentinsdag. Her hylder kæresteparret hinanden, men Machine Gun Kelly, hvis borgerlige navn er det lidt mere jordnære Colson Baker, skiller sig ud.

Han har nemlig lagt to billeder ud. Ét af parret og ét af en lille halskæde med en dråbe blod. Til billedet skriver han tilsat en emoji af en køkkenkniv og en dråbe blod:

'Jeg bærer dit blod rundt om halsen'.

(se billedet ved at trykke på pilen til højre herunder)

Også Megan Fox hylder forholdet.

Efter bruddet fra eksmanden, 'Beverly Hills'-darlingen Brian Austin Green, fandt Megan Fox sammen med den heftigt tatoverede rapper Machine Gun Kelly. De stod sammen frem på den røde løber første gang i november sidste år og viser altså nu, at kærligheden kører på skinner.

Bruddet fra Brian Austin Green medførte en større offentlig mudderkastning, hvor beskyldningerne har fyget gennem luften. Blandt andet har Fox på Instagram beskyldt eksmanden for bruge parrets børn til at fremstå bedre i offentligheden.

'Du er besat af at fodre folk med denne gennemtrængende narrativ om, at jeg er en fraværende mor, og du er den evigt dedikerede årets far. Du har dem halvdelen af tiden. Tillykke, du er virkelig et bemærkelsesværdigt menneske,' skrev hun i november og fortsatte:

'Hvorfor har du brug for, at internettet skal bekræfte dig i noget, der burde være helt tydeligt i den måde, som dine børn elsker dig på?'