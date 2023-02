Bizar drejning: Sagsøgt af medskyldig i dramatisk hunde-tyveri

I februar 2021 gik det vildt for sig, da Lady Gagas hundelufter, Ryan Fischer, gik en tur med popstjernens tre hunde. Her blev han skudt og to af hundene blev stjålet.

En knust Lady Gaga lovede en dusør på 500.000 dollars til den, der leverede hundene tilbage, og som sendt fra himlen dukkede Jennifer McBride op med de stjålne dyr. Hun modtog dog aldrig beløbet, der svarer til 3,5 millioner kroner. I stedet fik hun en sigtelse fra politiet, der mente, at hun var i ledtog med tyvene.

Siden er der gået to år. Angrebsmanden James Howard Jackson er blevet idømt 21 års fængsel, Jennifer McBride fik to års prøvetid for at have modtaget hælervarer, og så er hun sur over, at hun aldrig har modtaget pengene fra Lady Gaga. Derfor har hun nu sagsøgt popstjernen.

Det skriver TMZ, der er i besiddelse af retsdokumenterne.

Her fremgår det, at Jennifer McBride mener, at hun har ret til pengene, fordi Lady Gaga fortalte, at hun ville 'udbetale pengene uden at stille spørgsmål'.

McBride datede angiveligt faren til en af de mænd, der stod bag overfaldet på hundelufteren, og to dage efter tyveriet afleverede hun hundene tilbage. Hun blev sigtet i sagen og endte med at erklære 'no contest' - hvilket kort sagt betyder, at hun ikke erkender sig skyldig, men alligevel accepterer at blive straffet. Straffen blev sat til to års prøvetid.

Anklager i Los Angeles Michele Hanisee fortæller til TMZ, at Jennifer McBride uden tvivl vidste, at hundene var stjålet, da hun afleverede dem tilbage, og at McBride havde kendt gerningsmændene i flere år.

Jennifer McBride kræver 1,5 millioner dollars - 10,5 millioner kroner - af Lady Gaga.

