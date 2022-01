Bizar vielsesring: Skal gøre ondt

Den over 2,2 millioner kroner dyre ring fra Machine Gun Kelly er udstyret med torne, så det gør ondt på hans forlovede, Megan Fox, hvis hun forsøger at tage den af

Kærlighed kan gøre ondt.

Det er en kendsgerning, nogle vil nikke genkendende til, mens andre ophøjer selvsamme smerte - som for eksempel Machine Gun Kelly, 31, og Megan Fox, 35.

Det er mange gange lykkedes det outrerede par at trække overskrifter over hele verden, som for eksempel da Fox afslørede, at de drak hinandens blod.

Parret kunne dog for en uge siden juble over, at de skal giftes, da rapperen Machine Gun Kelly med det borgerlige navn Colson Baker friede til sin udkårne, skuespiller Megan Fox.

Nu fortæller Machine Gun Kelly, at den specialdesignede forlovelsesring er 'udstyret med ægte torne, der skal gøre ondt på hende, hvis hun forsøger at tage den af'.

- Kærlighed er smerte, lyder forklaringen fra rapperen i et interview med Vogue.

Symboliserer kærlighed

Kelly har selv designet den vilde ring i samarbejde med den britiske juveler Stephen Webster.

- Jeg ved godt, at det er en tradition med én enkelt ring, men jeg designede denne sammen med Stephen Webster, så den bestod af to: En smaragd (hendes fødselssten) og en diamant (min fødselssten) placeret på to magnetiske bånd af torne, der trækker de to halvdele sammen – to sjæle, der danner det dunkle hjerte, der er vores kærlighed, lyder ordene fra rapperen i et Instagram-opslag.

Derudover afslørede han, at en af ædelstenene, nærmere betegnet den grønne smaragd, er ubehandlet, hvilket betyder, at den er taget direkte fra minen og indarbejdet i ringen.

- Konceptet er, at ringen kan skilles ad, og så er der to ringe, uddyber Machine Gun Kelly.