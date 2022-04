Blæst bagover: Overøses med kærlighed

Med mere end 40 år som filmstjerne i bagagen kunne Hollywood-ikonet Bruce Willis onsdag aften gennem sin familie berette, at han trak sig fra karrieren.

Det skyldes, at den 67-årige skuespiller er blevet ramt af sygdommen afasi, der påvirker hans kognitive evner, blandt andet evnen til at tale.

Lige siden er familien blevet overstrømmet af kærlige hilsner fra nær og fjern.

Det oplyser Bruce Willis og Demi Moores datter Scout i en story på Instagram.

'Den vidunderlige strøm af kærlighed, jeg oplever lige nu, blæser mig fuldstændig bagover. Tak til jer alle sammen for at vise så meget ømhed og vild kærlighed til min far og hele min familie', skriver hun i sin story.

Svær tid

30-årige Scout Willis, der som sine forældre er skuespiller, delte ligesom sin mor et opslag på Instagram, hvor de informerede om Bruce Willis' sygdom og hans beslutning om at træde tilbage fra rampelyset.

Her lagde de ikke skjul på, at sygdommen har ramt dem alle hårdt.

'Det er en virkelig svær tid for vores familie, og vi er meget taknemmelige for jeres fortsatte kærlighed, medfølelse og støtte. Vi kommer gennem det som en stærk, samlet familie, og vi ville gerne lade hans fans det vide, fordi vi ved, hvor meget han betyder for jer, og hvor meget I betyder for ham', lød det i opslaget.

For mange er det nok rollen som John McClane i 'Die Hard'-filmene, der dukker op på nethinden, når snakken falder på Bruce Willis. Pr-foto

Bruce Willis har ikke selv udtalt sig om sin sygdom. Ifølge hans stuntman gennem 17 år, Stuart F. Wilson, har man dog i et stykke tid kunnet mærke på 'Die Hard'-stjernen, at han ikke var helt sig selv.