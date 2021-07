Blander sig: 'Død over dem'

Madonna mener, at måden Britney Spears er blevet behandlet på er et brud på menneskerettighederne

Der er en lang række kendte, som er gået ind i kampen om at løsrive Britney Spears fra sin far, som i 13 år har været hendes værge.

Nu træder den 62-årige sangerinde Madonna frem og bakker op om at få 39-årige Britney Spears fri af sin fars kontrol.

På en story på sin Instagram-konto går det ikke stille for sig, og Madonna, der er iført en Britney Spears-bluse, skriver:

'Giv denne kvinde sit liv tilbage. Slaveri blev afskaffet for lang tid siden! Død over dem og det grådige patriarkat, der har gjort sådan mod kvinder i århundrede. Det her er et brud på menneskerettighederne!'

Der er ingen tvivl om, hvad den amerikanske sangstjerne mener. Hun afslutter med ordene:

'Britney, vi kommer for at få dig ud af dit fængsel!'

Madonna er ikke glad for den måde, Britney Spears bliver behandlet på. Foto: AP

Kæmper for frihed

Britney Spears kæmper i øjeblikket en kamp for at afslutte det værgemål, hun har været underlagt i 13 år.

Popstjernen bad i slutningen af juni en dommer i Los Angeles om at gøre en ende på det værgemål, som har betydet, at store dele af Spears' liv og økonomi er uden for hendes kontrol.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gjort gavn, sagde Spears ifølge nyhedsbureauet AP på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv.

Madonna bakker op om Britney Spears. Foto: Mario Anzuoni/Ritzau Scanpix

I 2008 blev sangerens far, Jamie Spears, udpeget som hendes værge, efter at Britney Spears var blevet tvangsindlagt på et psykiatrisk hospital i kølvandet på et sammenbrud, der blev beskrevet i flere medier.

