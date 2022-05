Blander sig i retsdrama: - Tro ikke på hende

Komiker Chris Rock og skuespiller Amber Heard er blandt de mest omtalte stjerner for tiden.

Rock har tiltrukket sig opmærksomhed, siden han blev slået i ansigtet af Will Smith til årets Oscar-uddeling, og Heard har skabt overskrifter i forbindelse med retssagen mellem hende og eksmanden, Johnny Depp, hvor de anklager hinanden for injurier.

Nu blander Chris Rock sig ifølge Daily Mail i sagen mellem Heard og Depp. I et comedyshow i London for få dage siden gav komikeren sin mening til kende, og der var ingen tvivl om, hvem af de to stjerner der får hans støtte.

- Tro på alle kvinder. Tro på alle kvinder undtagen Amber Heard. Hvad fuck har hun gang i? Hun sked i hans seng! Hun er lækker, men ikke skidelækker. Hun sked i hans seng, jokede komikeren ifølge mediet med henvisning til Johnny Depps beskyldninger under retssagen mod Heard om, at hun i 2016 besørgede i hans seng.

- Når du har skidt i nogens seng, er du skyldig i alt. Hvad fuck sker der for det? Og de fortsatte forholdet efter det, jokede Chris Rock videre.

Se Depp fortælle om den vilde situation

Retssagen fortsætter

Retten i Virginia har i flere uger dannet ramme om sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard, men den seneste uge har der været pause i rækken af retsmøder.

Mandag eftermiddag dansk tid fortsætter sagen dog, og det forventes, at Amber Heard igen tager plads i vidneskranken og fortsætter den beretning, hun begyndte tidligere på måneden.

Amber Heard og Johnny Depp blev gift i 2015 og skilt fra hinanden i 2017. Foto: Daniel Leal, Andrew Isakovic/Ritzau Scanpix

Her fortalte hun, at hun har været udsat for flere overgreb fra 'Pirates of the Caribbean'-stjernen, der ifølge Heard blandt skulle have presset en flaske op i hende.

58-årige Johnny Depp anlagde til at begynde med søgsmålet mod sin ekskone, fordi han mener, at hun har ødelagt hans karriere med et læserbrev fra 2018, hvori hun beskriver, at hun har været udsat for hustruvold - dog uden at nævne Depp ved navn. Han forlanger 50 millioner dollars.

36-årige Amber Heard forlanger til gengæld 100 millioner dollars, fordi hun mener, at der er tale om en injurierende påstand, når han giver udtryk for, at hun skulle have ødelagt hans karriere.

Retssagen, der begyndte i midten af april, forventes at vare sammenlagt seks uger.

