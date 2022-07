Blev erklæret død ved en fejl

Tony Dow blev tirsdag morgen erklæret død, nu viser det sig, at han ikke er død alligevel

Skuespiller Tony Dow blev erklæret død i et opslag på Facebook. Men nu er opslaget blevet slettet igen.

Det viser sig nemlig, at skuespilleren slet ikke er død. Det skriver TMZ.

Det var Tony Dows kone, Lauren Shulkind, der troede, at hendes mand var død. Derfor skrev hans manager en erklæring på Facebook, hvor han annoncerede Tony Dows død.

'Tony var en smuk sjæl, venlig, medfølende, sjov og ydmyg. Det var virkelig en fornøjelse at være omkring ham. Verden har mistet et fantastisk menneske, men vi er alle rigere for de minder, han har efterladt', stod der i erklæringen, der nu er blevet fjernet.

Tony Dow trækker dog stadig vejret på det hospice, hvor han bor.

Tony Dow er en amerikansk skuespiller og instruktør. Han var bedst kendt for sin rolle i 'Leave it to Beaver'.

Han har sønnen Christopher Dow sammen med hustruen Laruen Shulkind.

