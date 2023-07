Blev fundet død: Nu melder politiet ud

En trekkingtur i bjergene i Sydcalifornien blev den sidste for den ellers ivrige vandrer Julians Sands.

Den britiske skuespiller blev meldt savnet i januar, der blev fundet menneskerester i området i juni, og få dage efter kom det frem, at resterne stammede fra Sands.

Indtil videre har det ikke været muligt at opklare, hvad dødsårsagen har været, og nu fortæller politiet, at det heller ikke vil blive opklaret.

Man er nemlig kommet så langt i efterforskningen, at man er blevet nødt til at erkende, at dødsårsagen altid vil være ukendt, det skriver People.

Derfor er den endelige dødsårsag 'ubestemt på grund af kroppens tilstand, og dette er almindeligt, når man behandler sager af denne type'. Sådan bekræfter en betjent og offentlig informationsmedarbejder fra San Bernardino Country Sheriff's Department overfor mediet.

Annonce:

Kom med dyster melding

Inden sin død deltog den 65-årige skuespiller i et interview med Variety, hvori han forklarede faren i at vandre i bjergene.

- Venner, som jeg plejede at vandre med, er holdt op med at gå med op i bjergene, startede skuespilleren med at forklare i interviewet.

- Og hvis du ikke har lysten eller fokus på at bestige en rute, der går op i bjergene, og hvis du ikke er absolut fokuseret, så bliver det meget farligere, uddybede han.

Desuden beskrev han også, at han selv havde mødt menneskelige rester på sine ture i bjergene inden sin død.

- Jeg har fundet uhyggelige ting på bjerge. Det er uhyggeligt, når du ved, du er et sted, hvor mange mennesker har mistet livet, sagde Julian Sands.

- Det kan være skræmmende.