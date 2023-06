Blev nedbrudt af serie: Nu trækker skuespiller stikket

Han har spillet Spider Man i Marvel-universet med stor succes.

Men det næste års tid kommer Tom Holland ikke til at kaste sig ud i nogen nye roller. Skuespillet er nemlig sat på pause.

Det fortæller den 27-årige britiske skuespiller i et interview med ExtraTV. Årsagen er serien 'The Crowded Room', der er skabt af den Oscar-vindende Akiva Goldsman. Holland spiller hovedrollen.

- Det var en hård tid, indleder Holland, og fortsætter:

- Vi udforskede bestemte følelser, som jeg aldrig har været i kontakt med før. Oven i det var jeg også producer på serien og var nødt til at håndtere de daglige problemer, som opstår på ethvert filmset. Det tilføjede en ekstra grad af pres.

Nedbrudt

- Jeg er ikke uvant med hårdt arbejde. Jeg har levet efter idéen om, at hårdt arbejde er godt arbejde. Men så igen, serien nedbrød mig. Det kom så vidt, at jeg havde så meget brug for en pause, at jeg forsvandt ned til Mexico i en uge og lå på stranden og holdt lav profil, forklarer 'Spider-Man'-stjernen, inden han fortæller, at han tager et års pause fra skuespillet.

- Jeg tager nu et års pause, hvilket bestemt skyldes, hvor vanskelig serien var at lave.

Holland har før taget en pause. Dog ikke fra skuespillet, men fra de sociale medier. Og ikke i et år, men i seks uger.

- Jeg har taget en pause fra sociale medier på grund af mit mentale helbred, for jeg bliver overstimuleret og overvældet af at være på Instagram og Twitter. Jeg bliver fanget i en ond spiral, når jeg læser ting om mig selv online, og det er i sidste ende meget skadeligt for mit mentale helbred. Derfor har jeg besluttet mig for at tage et skridt tilbage og slette appen, lød det blandt andet i videoen, som Tom Holland efterfølgende lagde ud, da han vendte retur til Instagram.