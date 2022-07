Blev pludselig lam: Nu kan pornolegende igen gå

Efter et par hårde måneder lysner det hele nu for Jenna Jameson

2022 har ikke været Jenna Jamesons år.

Den tidligere pornostjerne fortalte i starten af januar, at hun blev ramt af en mystisk lidelse, der gjorde, at hun mistede evnen til at gå. Men nu lysner det for hende.

Ifølge Page Six delte 48-årige Jameson tidligere på ugen en video, hvor hun gik selv uden støtte.

- Jeg vil vise jer, at jeg kan gå uden støtte. Jeg ved godt, at jeg ikke går perfekt, men i det mindste er jeg oppe at stå, fortalte hun følgerne, mens hun dagen efter kom med en ny opdatering:

- Jeg har det bedre. Jeg er i stand til at gå rimelig godt. Hvor sejt er det? Jeg har det meget bedre, slog hun fast.

Udfordrende mentalt

Dermed kan Jenna Jameson altså så småt begynde at se enden på et sandt helvede, hvor hun har kæmpet hårdt for igen at komme på benene.

Hun har løbende holdt sine følgere opdaterede på Instagram. Her fortalte hun i marts blandt andet, hvor hårdt det hele har været for hende.

- Jeg er langsomt, men sikkert ved at genopbygge styrke. Jeg går rundt, men med et gangstativ. Mine ben har mistet meget muskelmasse, så jeg knokler for at få det tilbage. Det her har været en udfordring fysisk, men jeg tror, at det har været en endnu hårdere mental udfordring. Meget udfordrende mentalt, lød det fra hende.

Jenna Jameson har tre børn. Hun blev mor for første gang i 2009, hvor hun fik tvillinger med Tito Ortiz, mens hun i 2016 fik en datter med sin nuværende kæreste, Lior Bitton.

