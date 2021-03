Blev skudt: Lady Gagas hundelufter taler ud

Lady Gagas hundelufter, Ryan Fischer, beskriver sidste uges dramatiske episode, hvor han blev skudt under et røveri af sangerens hunde

Sidste uge udspillede der en dramatisk episode i Los Angeles, da Lady Gagas hundelufter blev skudt under et røveri, hvor gerningsmændene også stjal to af Lady Gagas bulldogs.

Nu fortæller hundelufteren Ryan Fischer for første gang om den forfærdelige hændelse, der næsten kostede ham livet.

Video: Lady Gagas hundelufter bliver skudt

Fordelt over to opslag på Instagram beskriver Ryan Fischer, hvordan han så en engel, efter gerningsmændene skød ham.

'For fire dage siden, imens en bil kørte væk og blod flød ud af arret fra skuddet, stod en engel over mig og lagde sig ved siden af mig. Mine paniske skrig beroligede, mens jeg kiggede på hende,' skriver Ryan Fischer i opslaget, hvor han også takker sin familie for deres støtte under de seneste hårde dage.

'Jeg elsker dig'

Ryan Fischer var ude at gå en tur med Lady Gagas tre bulldogs, da en bil kørte op på siden af hundelufteren.

To mænd sprang ud af bilen og stjal to af hundene, hvor de efterfølgende skød Ryan Fischer. Hundene blev fredag indleveret til politiet i Los Angeles.

Hundelufter skudt: Nu er der nyt

På Instagram sender Ryan Fischer også en hilsen til popsangeren.

'Dine babyer er tilbage og familien er hel. Vi gjorde det! Du har vist så meget support gennem denne krise til både mig og min familie (:..) Jeg elsker dig og tak,'

Politiet i Los Angeles har endnu ikke anholdt nogen af gerningsmændene.