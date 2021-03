Blev svinet til: Nu tager hun bladet fra munden

'Gud, hvor skønt, at jeg har en grund til at fyre ham,' tænkte Zara Larsson, da hun opdagede, at hendes kreative direktør havde svinet hende til bag hendes ryg

Det var en lettelse, da den svenske sanger Zara Larsson for nyligt fik en grund til at fyre sin kreative direktør, Ryder Ripps.

Det fortæller hun i et interview med den svenske radiokanal P1, skriver Aftonbladet.

Fyringen kom efter, at det blev afsløret, at Ryder Ripps havde skrevet en række nedladende kommentarer om popstjernen i en sms-samtale med sin eksforlovede, rapperen Azealia Banks.

- Jeg måtte bare grine af det, for jeg synes, at han er... Altså. Sandheden er, at jeg aldrig har brudt mig om at arbejde med ham. Jeg syntes, at han var irriterende helt fra begyndelsen, fortæller Zara Larsson i interviewet og fortsætter:

- Jeg så det og tænkte 'ej, jeg betaler din løn... Hvorfor taler du dårligt om mig?' Jeg blev helt paf. Det var så ubehageligt, og så tænkte jeg 'Gud, hvor skønt, at jeg har en grund til at fyre ham'.

Gjorde grin med stjernens vægt

I en række Instagram-stories, som Ryder Ripps' eksforlovede, Azealia Banks, har delt med skærmbilleder fra den private samtale mellem de to, gør Ryder Ripps grin med popstjernens vægt.

'Jeg synes, z (Zara Larsson, red.) skal blive federe og stoppe med at prøve at være lækker, bare vær en fed kælling,' står der blandt andet i samtalen.

Ripps kaldte også Larsson for 'Zara Armson', fordi hun i hans øjne har store arme.

- Det føltes på ingen måde rart, slår Zara Larsson fast i radio-interviewet.

- Jeg har været en tynd pige hele mit liv. Nu er jeg begyndt at spise som en normal person. Jeg er begyndt at træne, løfte vægte og tage hånd om mig selv på en anden måde, forklarer hun.

Ramte hårdt

At Ryder Ripps kommenterede netop hendes arme tog hun ekstra tungt, fortæller den svenske stjerne.

- Genetisk har jeg altid haft store arme i forhold til min krop. Da jeg gik på balletskole, tænkte jeg 'øv, hvor store arme, jeg har'. Det har været min usikkerhed, når det kommer til kroppen.

- Jeg vil ikke være en kvinde, som får fedtsuget sine arme. Men det er klart, at tanken har strejfet mig, at jeg ville ønske, jeg bare var perfekt i en verden, som ikke tillader kvinder at være uperfekte.

Da beskederne først blev offentliggjort for nogle uger siden, lavede Zara Larsson en række 'stories' på Instagram, hvor hun kritiserede Ryder Ripps og generelt opfordrede folk til at opføre sig pænere.

'Kan vi alle STOPPE med at kommentere på andre personers kroppe? Hvad er det sjove i det?' lød det efterfulgt af:

'Så... hvem kender en god kreativ direktør lol'

Zara Larsson har tidligere kritiseret mediernes fokus på hendes krop. Blandt andet langede hun ud efter en engelsk avis for at skrive om hendes bryster.

