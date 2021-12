Blev tilbudt 230 millioner kroner for en dags arbejde

Den Oscar-vindende skuespiller George Clooney har takket nej til et stort reklametilbud fra et flyselskab

En dags arbejde og godt 230 millioner kroner rigere.

Det er et tilbud, de færreste vil afslå, men George Clooney valgte at takke nej til opgaven og dermed den store sum penge.

Det fortæller han i et interview med The Guardian.

- Jeg blev tilbudt 35 millioner dollars (230 millioner kroner) for en dags arbejde. Det var en reklame for et flyselskab.

Men efter en snak med sin kone, Amal Clooney, som er advokat, valgte han at takke nej.

- Vi besluttede, at det ikke ville være det værd, siger George Clooney.

I mange år har George Clooney været en af klodens store filmstjerner, men den 60-årige skuespiller takker ikke ja til alt. Foto: Vianney Le Caer, Ritzau Scanpix

Vil sove godt om natten

George Clooney sætter ikke navn på det flyselskab, som gav ham et tilbud, men i interviewet fortæller han, at flyselskabet er tæt knyttet det land, det opererer ud fra.

- Det handler om et land, der på trods af at være en allieret nogle gange agerer tvivlsomt.

- Så jeg tænkte, at hvis dette går ud over min nattesøvn, om end det bare er et minut, så er det ikke det værd, siger han til mediet.

Mangler ikke penge

I interviewet med Guardian indrømmer han dog også, at det ikke er fordi, at der mangler penge på bankbogen.

Det blev også tydeligt, da den 60-årige skuespiller i 2013 besluttede sig for at forære 14 af sine venner en million dollars hver, altså godt og vel 6,5 millioner kroner per hoved. Det fortalte han sidste år til magasinet GQ.