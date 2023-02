Bliver den første: Når speciel milepæl

Tom Holland får en fjerde omgang som 'Spiderman', har Marvel annonceret. Dermed slår han sine to forgængere, Tobey Maguire og Andrew Garfield, der fik henholdsvis tre og to film i rollen

Nu bliver Tom Holland historisk.

Det gælder i hvert fald i 'Spider-Man'-universet, hvor han nu får en fjerde film i den tætsiddende rødblå-dragt.

Det afslører præsidenten for Marvel Studios, Kevin Feige, ifølge Metro.

Grunden til, at Tom Holland nu kan kalde sig helt speciel, er, at ingen skuespiller har spillet 'Spider-Man' mere end tre gange hidtil, men den rekord vil Tom Holland med den kommende film altså slå.

Den første 'Spider-Man', Tobey Maguire, gav den i rollen i tre film fra 2002 til 2007, mens Andrew Garfield overtog i 'The Amazing Spider-Man' i 2012 og ligeledes i dens opfølger 'The Amazing Spider-Man 2' i 2014.

Siden tog den tidligere barnestjerne Tom Holland over, og han har hidtil spindlet rundt i 'Spider-Man: Homecoming' fra 2017, 'Spider-Man: Far from Home' fra 2019 og 'Spider-Man: No Way Home' fra 2021.

Sidstnævnte blev en gigantisk succes med over 1,9 mia. dollars i indtjening på verdensplan.

'Spider-Man'-universet er efterhånden beriget med alskens film, serier, tegneserier, spinoffs m.v, så man næsten ikke kan følge med. Nu kommer den niende film i rækken inden for en overskuelig fremtid. Pr Foto

Filmen havde såkaldte 'cameos' - det vil sige en kort optræden af en kendt person - fra de tidligere skuespillere bag Peter Parker, Garfield og Maguire.

Den kommende 'Spider-Man' er i såkaldt pre-production. Det vil sige, at man er i gang med at få historien skrevet, men at man ikke er begyndt at filme noget endnu.

- Alt, jeg vil sige er, at vi har en historie. Vi har store idéer, og vore skribenter sidder med pennen på papiret lige nu, udtaler Kevin Feige ifølge Entertainment Weekly om Tom Hollands fjerde tørn som 'Spider-Man'.

Titlen er pt. ukendt, men mon ikke ordet 'home' bliver en del af den?