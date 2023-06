Bliver far som 83-årig: Nu sætter Al Pacino ord på

Nogle vil måske mene, at 83-årige Al Pacino mere har alderen til at blive bedstefar end far.

Men det er altså sidstnævnte, at 'Godfather'-stjernen om ganske kort tid bliver. Det bekræftede en talsperson for Pacino for nylig.

Og nu sætter den vordende far for første gang selv ord på den glædelige nyhed.

- Det er meget specielt, lyder det fra Al Pacino, da han af en fotograf fra Daily Mail blev spurgt, om han er spændt på familieforøgelsen.

- Det er jeg altid. Jeg har mange børn, men det er helt specielt, når det sker, lød det videre fra Hollywood-legenden, der i forvejen tre børn fra tidligere forhold. To på 22 år og en på 33 år.

Al Pacino danner nu par med den 29-årige filmproducer Noor Alfallah.

Gav Harrison Ford en karriere

Den 83-årige Pacino har haft smæk på karrieren i efterhånden mange år. Men han har også været med til at bane vejen for andre stjernefrø, der senere skulle vokse sig store i Hollywood.

Det fortalte han tidligere på året, hvor han påstod, at han var skyld i, at Harrison Ford fik rollen som Han Solo i 'Star Wars'-universet.

- De gav mig et manuskript med titlen 'Star Wars'. De tilbød mig så mange penge. Jeg forstår det ikke. Jeg læste det. Så sagde jeg, at jeg ikke kunne gøre det, fortæller han.

I interviewet joker han med, at fordi han takkede nej til at spille den berømte Han Solo, var der i stedet en anden, der fik en chance.

- Jeg forærede Harrison Ford en karriere, fortæller han.