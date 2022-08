Bliver revset for Mandela-kommentar

Nelson Mandelas barnebarn irettesætter Meghan Markle, der i et nyt interview laver en sammenligning mellem hende selv den sydafrikanske præsident

Nelson Mandelas barnebarn er rent ud sagt ikke tosset med Meghan Markle, efter hun i et nyt interview får sammenlignet sit bryllup med Nelson Mandelas løsladelse fra fængslet efter 27 år.

- Fejringen af Madiba (Nelson Mandela, red.) byggede på at have bekæmpet 350 års kolonialisme og 60 år med et brutalt apartheidregime i Sydafrika, sagde Zwelivelile Mandela tirsdag ti Daily Mail.

- De to ting kan simpelthen ikke sidestilles, fortsætter Zwelivelile Mandela, der udover at være valgt til det sydafrikanske parlament også er leder af Nelson Mandelas Mvezo-stamme.

I interviewet med Daily Mail fortalte den 48-årige Zwelivelile Mandela, at han var forbavset over Markles kommentar og påpegede, at sydafrikanernes dans i gaderne efter hans bedstefar løsladelse i 1990 efter 27 år i fængsel var vigtigt og langt mere alvorligt end hendes ægteskab 'med en hvid prins'.

Blev trukket til siden ved filmpremiere

Zwelivelile Mandelas kritik af Markle kommer i kølvandet på hendes interview med The Cut, hvor hun kunne berette, at nogen engang fortalte hende, at offentlighedens reaktioner på hendes ægteskab med prins Harry og Nelson Mandelas løsladelse var sammenlignelige.

Markle siger i interviewet, at hun i 2019 var til premieren på live-action-versionen af ​​'Løvernes Konge' i London, da en sydafrikansk skuespiller fra filmen trak hende til side.

- Han kiggede på mig, og han lyste og strålede. Han sagde til mig: 'Jeg har bare brug for, at du ved det: Da du giftede dig ind i denne familie, glædede vi os på gaden, som vi gjorde, da Mandela blev befriet fra fængslet.

Parret blev gift i 2018, men halvandet år efter at bryllupsklokkerne kimede, besluttede de sig for at træde tilbage som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus.

Interviewet med The Cut er udkommet inden et planlagt besøg i England i starten af september, hvor de skal besøge Manchester og London.