Bob Saget er død

Den amerikanske skuespiller og komiker Bob Saget er natten til mandag dansk tid fundet død på et hotel i en alder af 65 år.

Det skriver flere amerikanske medier heriblandt Variety.

Saget var i mange år aktiv standup-komiker, men blev for alvor verdensstjerne som familiefaren Danny Tanner i 90'er-serien 'Full House' - kendt som 'Hænderne Fulde' på dansk.

Bob Saget sammen med sine kollegaer Dave Coulier og John Stamos fra serien 'Hænderne Fulde'. Foto: Ritzau Scanpix/Tommaso Boddi

Det var politiet i Orange County, Florida, som først kunne berette om dødsfaldet. Her understregede de, at der ikke var tegn på kriminalitet eller indtagelse af stoffer.

'Tidligere i dag blev betjente kaldt ud til Ritz-Carlton-hotellet i Orlando, Grande Lakes i forbindelse med en anmeldelse om en ikke-reagerende mand på et hotelværelse. Manden blev identificeret som Robert Saget og erklæret død på stedet', skriver politiet i et tweet.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad dødsårsagen er.

Saget var i gang med en stor standup-turne, som skulle have fortsat indtil juni i år. I hans sidste tweet fra 9. januar, kunne man se, at han netop havde optrådt i Florida:

En af Sagets større roller de senere år er dog ikke krediteret. Han var fortælleren i komedieserien 'How I Met Your Mother', men på trods af, at hans stemme medvirkede i næsten samtlige afsnit af kæmpeserien, så optræder hans navn altså ikke i rulleteksterne.

Bob Saget efterlader sig sin ægtefælle Kelly Rizzo og børnene Aubrey, Lara Melanie og Jennifer Belle Saget.