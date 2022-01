Bob Saget fundet død på hotelværelse

Den amerikanske skuespiller og komiker Bob Saget er natten til mandag dansk tid fundet død på et hotel i en alder af 65 år.

Saget var i mange år aktiv standup-komiker, men blev for alvor verdensstjerne som familiefaren Danny Tanner i 90'er-serien 'Full House' - kendt som 'Hænderne Fulde' på dansk.

Bob Sagets familie har i n udtalelse bekræftet dødsfaldet over for mediet The Hollywood Reporter:

- Vi er kede af at bekræfte, at vores elskede Bob er gået bort (...) Han var vores et og alt, og I skal vide, at han elskede sine fans, at optræde live og at bringe folk sammen ved hjælp af humor.

Bob Saget, yderst til højre, ses her sammen med skuespillerne David Coulier (til venstre) og John Stamos. De tre havde ledende roller i tv-serien 'Full House', der gik over de amerikanske tv-skærme i otte år frem til 1995. Ralph Dominguez/Mediapunch/Ritzau Scanpix

Det var politiet i Orange County, Florida, som først kunne berette om dødsfaldet. Her understregede de, at der ikke var tegn på kriminalitet eller indtagelse af stoffer.

'Tidligere i dag blev betjente kaldt ud til Ritz-Carlton-hotellet i Orlando, Grande Lakes i forbindelse med en anmeldelse om en ikke-reagerende mand på et hotelværelse. Manden blev identificeret som Robert Saget og erklæret død på stedet', skriver politiet i et tweet.

Politiet kan på nuværende tidspunkt ikke sige, hvad dødsårsagen er.

Det skriver Variety.

Saget var i gang med en stor standup-turne, som skulle have fortsat indtil juni i år. I hans sidste tweet fra 9. januar, kunne man se, at han netop havde optrådt i Florida:

Saget var i mange år også vært på det populære 'America's Funniest Home Videos', men en af hans større roller de senere år er dog ikke krediteret.

Han var nemlig fortælleren i komedieserien 'How I Met Your Mother', men på trods af, at hans stemme medvirkede i næsten samtlige afsnit af kæmpeserien, så optræder hans navn altså ikke i rulleteksterne.

Bob Saget efterlader sig sin ægtefælle Kelly Rizzo og børnene Aubrey, Lara Melanie og Jennifer Belle Saget.