Bøderegn over Taylor Swift

Popstjernen er i konflikt med myndighederne i New York, hvor hun ejer et hus

Selvom man er en af verdens mest succesfulde popstjerner, kan det være svært at have styr på alting.

Især affaldshåndtering lader til at være for stor en opgave for Taylor Swift, som ifølge det amerikanske medie New York Post har modtaget hele 32 bøder siden 2017, fordi der har ligget affald på gaden foran hendes hus i New York-bydelen Tribeca.

Ifølge mediet løber bøderne samlet op i et beløb på 3010 dollars, hvilket svarer til omtrent 20.500 kroner.

33-årige Taylor Swift turnerer i øjeblikket rundt i hele USA med sin 'The Eras Tour'. Foto: George Walker/Ritzau Scanpix

Fik rabat

Men selvom Taylor Swift ifølge magasinet Insider råder over en formue på 740 millioner dollars, som svarer til mere end fem milliarder danske kroner, har hun ikke bare afregnet med myndighederne, når bøderne rullede ind.

New York Post har fået indsigt i dokumenter fra myndighederne, der viser, at Swift med hjælp fra sine advokater har fået 200 dollars rabat på bøderne.

Dokumenterne viser desuden, at bøderne skyldes manglende rengøring på fortovet foran Taylor Swifts byhus samt ureglementeret håndtering af affald.

Taylor Swifts talsperson har afvist at kommentere sagen over for New York Post.