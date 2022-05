Den Oscar-vindende musiker og producer Finneas O'Connell raser på Twitter efter tirsdagens massakre på Robb Elementary School i Uvalde, Texas, hvor 19 børn blev dræbt.

'Enhver der siger, 'nu er ikke tiden at tale om våbenkontrol', er ligeglade med, at børn blev fucking myrdet i dag', skriver Finneas O'Connell, der tidligere på året vandt en Oscar for sangen 'No Time to Die' sammen med Billie Eilish.

Finneas O'Connell raser på tirsdagens massakre på en skole i Texas, hvor 19 børn mistede livet. Her ses han med Billie Eilish, som han vandt en oscar med tidligere i år. Foto: Ritzau Scanpix

Også tv-værten James Corden adresserede massakren i sit talkshow tirsdag aften amerikansk tid, hvor han kaldte USA for 'et af de mest tilbagestående steder i verden', når det kommer til våbenkontrol.

- Da jeg satte mine børn af ved skolen i morges og kyssede dem farvel, overvejede jeg ikke, at det kunne blive det sidste farvel nogensinde.

- Tanken om at få det telefonopkald, hvor dit barn er offer for et masseskyderi, er udenfor vores fatteevne som mennesker, sagde James Corden.

- HVORNÅR GØR VI NOGET, råbte en tårevædet træner for basketballholdet Golden State Warriors, Steve Kerr, under et pressemøde før en kamp, mens han bankede i bordet og senere stormede ud.

Seancen har hitmageren Taylor Swift delt med ordene:

'Fyldt med raseri og sorg og så knust af mordene i Uvalde.'

Taylor Swift er knust efter massakren i Uvalde. Foto: Ritzau Scanpix

Golde State Warriors-træner Steve Kerr raser over endnu et masseskryderi og manglende lovændringer.

Også Oscar-medvært Amy Schumer er knust efter massakren.

'Vi sørger med Uvalde-samfundet, et overvejende latinamerikansk samfund, og alle andre påvirket af endnu en meningsløs voldshandling på vores skoler.'

'Dette er endnu et tragisk eksempel på, hvor omfattende denne folkesundhedskrise er i vores land', skriver Schumer.

Den formodede gerningsmand dræbte først sin bedstemor, hvorefter han på Robb Elementary School i Uvalde dræbte 19 børn og to voksne.

Dermed er der tale om den værste massakre på en amerikansk skole for de yngste elever, siden 20 børn mistede livet på Sandy Hook Elementary School i 2012.

