Boet efter Epstein skal betale 750 millioner til øgruppe

Boet efter Jeffrey Epstein betaler De Amerikanske Jomfruøer mere end 105 millioner amerikanske dollar for at lukke en sag om anklager om sexhandel.

Det skriver det amerikanske medie NBC News.

Beløbet svarer til knap 750 millioner danske kroner.

Et civilt søgsmål, der blev anlagt i 2020, påstår, at Epstein brugte øerne som base for omfattende sexhandel.

Sagen bliver nu lukket, mere end tre år efter at chefanklager på den amerikanske øgruppe Denise N. George sagsøgte Epstein.

- Vi sender en klar besked om, at De Amerikanske Jomfruøer ikke tjener som et fristed for menneskehandel, siger George ifølge NBC News.

Ifølge søgsmålet skal Epstein angiveligt have transporteret piger helt ned til 12 år til hans ejendom på øen Little Saint James, som er en del af øgruppen. Her blev de tvunget til at indgå i seksuelle handlinger, lyder søgsmålet ifølge det amerikanske medie.

NBC News skriver, at Epstein købte Little Saint James i 1998, for hvad der svarer til knap 57 millioner danske kroner.

Daniel Weiner, der er advokat for boet efter Epstein, siger, at forliget ikke indeholder nogen tilståelse om ansvar eller skyld. Bestyrerne af boet benægter alle påstande om at have gjort noget ulovligt.

Epstein blev anholdt af amerikansk politi i juli 2019 og placeret i et fængsel i New York, hvor han boede.

En måned senere blev han fundet død i sin celle. Han havde taget sit eget liv ved at hænge sig, fastslog retsmedicinere.

Epstein skulle have været for retten i en sag, hvor han var anklaget for seksuelle overgreb mod unge kvinder, der var under den seksuelle lavalder.

Sagen har også involveret den britiske prins Andrew. Han har tidligere indgået et forlig med Virginia Giuffre, som havde anklaget prinsen for seksuelt overgreb i 2001, da hun var 17 år.

Og Epsteins tidligere kæreste Ghislaine Maxwell er involveret i sagen. Hun er dømt for at have hjulpet den nu afdøde finansmand med at misbruge mindreårige.