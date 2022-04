Bombe i retssag: Sår tvivl om mentalt helbred

Den højtprofilerede retssag mellem Hollywood-stjernen Johnny Depp og han ekskone, skuespiller Amber Heard, nåede under tirsdagens niende retsmøde nye højder for beskyldninger.

Det skriver New York Post, der var til stede i retten i Virginia.

Johnny Depps hold af advokater havde indkaldt psykolog Shannon Curry, der har tilbragt 12 timer i selskab med Amber Heard med det formål at vurdere hendes mentale tilstand, som vidne.

Og psykologen var klar i sin konklusion. Hun mener, at 36-årige Amber Heard lider af Borderline personlighedsforstyrrelse. Derudover mener psykologen, at de Heards symptomer på PTSD som følge af forholdet til Johnny Depp er 'massivt overdrevne'.

Psykologen mener, at Amber Heard har tendens til at overdramatisere, fordi hun lider af personlighedsforstyrrelse. Foto: Ritzau Scanpix

Anklagerne om personlighedsforstyrrelser fløj dog også den anden vej i retslokalet.

Heards advokater og rådgivere såede tvivl om psykologens udlægning og påpegede, at hendes voldelige reaktioner i forholdet til Depp var blevet fremprovokeret af såkaldt gaslighting (en form for psykisk vold, hvor en person forsøger at kontrollere en anden ved løgne og manipulation, red.), som ofte kædes sammen med narcissister.

Ikke et offer

Foruden psykologen havde Depps hold tirsdag indkaldt politibetjent Melissa Saenz, der blev kaldt ud til det forhenværende par tilbage i 2016.

I betjentens vidneudsagn kom det frem, at hun under besøget ikke opfattede Heard som et offer for hustruvold. Hun afviste samtidig, at mærker i Heards ansigt fra den pågældende dag skulle stamme fra slag.

Tidligere har Johnny Depp blandt andet beskyldt Amber Heard for at skide i parrets fælles seng og at have kastet en flaske efter ham, der skadede hans finger.

Amber Heard har endnu ikke afgivet forklaring eller haft mulighed for at indkalde vidner til hendes forsvar.