Bond-babe Tanya Roberts er død

Den amerikanske skuespiller Tanya Roberts er død.

Det skriver TMZ, som har fået dødsfaldet bekræftet af Roberts' repræsentant.

Tanya Roberts, som havde det borgerlige navn Victoria Leigh Blum, blev 65 år. Hun døde ifølge TMZ søndag efter at være faldet om på en gåtur juleaftensdag.

Dødsårsagen er ikke kendt, men til The Hollywood Reporter fortæller hendes ven Mike Pingel, at det ikke er relateret til coronavirus, og at Roberts desuden ingen helbredsproblemer havde op til.

- Jeg er knust. Hun var fantastisk og smuk, og jeg føler, at et lys er blevet slukket, siger han blandt andet til mediet.

Bond-babe er sikker vej til glemsel

Hun var bedst kendt for rollen som Stacey Sutton i 'James Bond'-filmen 'A View to a Kill fra 1985, hvor hun spillede over for Roger Moore som den berømte Agent 007.

Tanya Roberts, Roger Moore og Grace Jones. Foto: AP

Tanya Roberts spillede desuden rollen som Midge Pinciotti i tv-serien 'That '70s Show', og i en årrække arbejdede hun som model for blandt andre Playboy.

Hun efterlader sig sin partner gennem 18 år, Lance O'Brien.

Tanya Roberts havde ingen børn.

