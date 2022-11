Bond-skuespiller beskudt: - Jeg er taknemmelig for at være i live

Nu taler Denise Richards om den skudepisode, hun var indblandet i for to uger siden

For små to uger siden, blev skuespilleren Denise Richards' bil beskudt, da hun var på vej til et filmstudie i Los Angeles i USA med sin mand, Aaron Phypers.

En chauffør bag ægteparret blev irriteret over, at de havde svært ved at finde vejen til filmstudiet. Derfor lod Aaron Phypers tilsyneladende chaufføren, der råbte ad dem, passere foran deres bil.

Og det var her, at chaufføren angiveligt skød mod køretøjet og ramte bagenden af bilen.

Nu takker skuespilleren, der blandt andet er kendt fra James Bond-filmen 'The World Is Not Enough', for, at hun stadig er i live.

I et opslag på sin Instagram-profil, henvender hun sig til dem, der har stået hende i nær i den seneste tid.

'Jeg vil gerne sende en dybfølt tak til alle, der har rakt ud til mig og Aaron i denne tid. Vi er begge meget taknemmelige for at være i live,' skrev skuespillerinden i et Thanksgiving-opslag, der fortsatte:

'Kærligheden og støtten fra jer alle har været overvældende! Vi er så taknemmelige for hver og en af ​​jer.'

Græd som pisket

TMZ skrev efter episoden, at Denise Richards var tydeligt påvirket af den uhyggelige episode. Kendissen græd nemlig hysterisk, da hun ankom til filmstudiet i Los Angeles i forbindelse med sin kommende film 'Angels Fallen: Warriors of Peace'.

Mediet berettede videre, at en person fra filmproduktionen ringede til politiet efter skudepisoden. Hverken Denise Richards eller Aaron Phypers kom fysisk til skade, da chaufføren affyrede skud.

Denise Richards dannede i 00'erne par med skuespilleren Chalie Sheen. Foto: Chris Pizzello/AP/Ritzau Scanpix

Den 51-årige amerikanske skuespillerinde har ellers i de seneste måneder været indblandet i et større OnlyFans-drama. Hendes 18-årige datter, Sam Sheen, har nemlig oprettet en profil på voksenplatformen, der indeholder nøgenbilleder og videoer med frækt indhold.

Det giver Charlie Sheen, som er eksmand til Denise Richards, skuespillerinden skylden for. Denise Richards har senere forsvaret sin datter og sig selv for eksmandens beskyldninger.

Og det hele endte i sidste ende med, at Denise Richards selv oprettede en profil på OnlyFans.

