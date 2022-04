Bond-skuespiller død

Kenneth Tsang døde på et hotel, hvor han var i karantæne efter at være rejst ind i Hongkong

Den 87-årige skuespiller fra Hongkong Kenneth Tsang, der blandt andet er kendt fra film som 'Rush Hour' og James Bond-filmen 'Die Another Day', er død.

Det skriver blandt andre Deadline.

I en udtalelse til mediet bekræfter Tsangs manager, Andrew Ooi, den sørgelige nyhed.

'Jeg er dybt berørt over nyheden, og vi kommer til at savne hans grin og hans venskab. Han var en pioner og en legende for sin tid i den gyldne æra af Hongkong-film, han brød grænser med sine frygtløse optrædener, ikke bare der, men også i Hollywood', skriver manageren og fortsætter:

'Hans arv vil leve videre i de film, han har lavet, og mine tanker går til hans familie i denne svære tid'.

Kenneth Tsang blev ifølge mediet fundet død på et hotel i Hongkong, hvor han var rejst til fra Singapore og derfor var i karantæne.

Han har foruden utallige filmroller medvirket i flere tv-serier, og inden han blev skuespiller, blev han uddannet arkitekt.

Kenneth Tsang efterlader sig sin kone gennem 28 år, skuespilleren Chiao Chiao.