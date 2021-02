'Borat' sender stikpille til Trump-advokat

Skuespilleren Sacha Baron Cohen har sendt lidt af en stikpille til Donald Trumps advokat Rudy Giuliani på Twitter.

Cohen er nemlig nomineret til hele tre Golden Globe-priser for sine præstationer i 'Borat 2' og 'The Trial of the Chicago 7', og det er i den forbindelse, han langer ud efter Giuliani.

'Vi er så beærede - og i tilfælde af, at vi ikke vinder nogen af dem, har jeg allerede hyret Rudy Giuliani til at bestride resultatet,' skriver han i sit opslag med henvisning til Giulianis kamp for at få ændret resultatet af det amerikanske valg til Donald Trumps fordel.

Akavet scene

I filmen med den specielle titel 'Borat efterfølger film', som er to'eren i serien om den fiktive kazakhstanske journalist, Borat, optræder Rudy Giuliani i en scene, der skabte megen debat, da filmen udkom.

I scenen befinder Rudy Giuliani sig i forbindelse med et interview på et hotelværelse med den 24-årige skuespillerinde Maria Bakalova, som udgiver sig for at være Borats 15-årige datter.

Rudy Giuliani lægger sig på sengen i hotelværelset, hvorefter han stikker hånden ned i bukserne. Herefter kommer Sacha Baron Cohen stormende ind på værelset forklædt som Borat, mens han råber, 'hun er 15! Hun er for gammel til dig!'.

Selv forsvarede Rudy Giuliani sig dog efterfølgende med, at han blot forsøgte at skubbe sin skjorte ned i bukserne, efter han havde taget sin mikrofon fra interviewet af.

Borat 'forsvarer' Trump-advokat efter ydmygende scene

Det lykkedes aldrig for Giuliani at få vendt resultatet af det amerikanske præsidentvalg, og han har siden fået en retssag på halsen.

Han beskyldte nemlig det digitale valgsystem, Dominion Voting System, for at gøre det muligt at snyde med stemmer til valget, og de udtalelser har de efterfølgende sagsøgt ham for.

Trump-advokat sagsøgt