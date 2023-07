Boyband-stjerne overfaldet i fly

Blå mærker - og lidt til.

Lørdag meddeler det britiske boyband Blue, der blandt andet står bag hits som 'All Rise' og 'Sorry Seems To Be The Hardest Word', at medlemmet Lee Ryan er blevet overfaldet på et fly på vej fra Georgien til Tyrkiet.

Det skriver bandet på Twitter.

'På en afgang fra Georgien til Istanbul, Tyrkiet med Turkish Airlines i dag (lørdag 8. juli 2023), blev Lee Ryan fysisk overfaldet af en mandlig passager', indledes udtalelsen.

Hele bandet kæmpede

Videre lyder det, at 'Lee og resten af bandet forsvarede ham fra angrebet', og at overfaldet fortsatte, også efter flyet var landet.

'Passageren skubbede Lee ned af et trappesæt, hvilket medførte en skade i benet', skriver bandet på Twitter.

Ifølge bandet førte optrinnet herefter til en afhøring hos politiet, hvorefter boyband-stjernen frit kunne fortsætte rejsen - nu på et skadet ben.

Fødderne ned!

Afslutningsvis lyder det fra bandet, at overfaldet skete, efter Lee Ryan havde haft sine fødder oppe på flysædet.

En handling, der ifølge bandet er anset som 'kulturelt ufølsomt', og som Lee efterfølgende har undskyldt for.

Historien melder intet om, hvad der skete med den mandlige medpassager, der altså angiveligt gav Lee Ryan knubs med på rejsen.