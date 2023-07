Boyband-stjerne på afvænning

Liam Payne fra One Direction fortalte forleden i en video, at han har lagt alkohol på hylden efter et længere ophold på en rehabiliteringsklinik

One Direction-stjernen lagde lørdag en video op på sin YouTube-side og delte, at han nu har været ædru i seks måneder efter at have tilbragt 100 dage i rehabilitering.

'Jeg havde bare brug for lidt tid for mig selv, fordi jeg på en måde blev en, som jeg ikke rigtig genkendte længere,' fortalte Payne i videoen og tilføjede:

'Og det er jeg sikker på, at I heller ikke gjorde'.

Liam Payne fortalte yderlige, at 'festen er slut', når det kommer til alkohol.

Det skriver CNN.

Skræmmende at tænde sin telefon igen

'Jeg var i en virkelig dårlig tilstand. Og jeg var mere end glad, da jeg besluttede at sætte en stopper for mit daværende liv og arbejde'.

Liam Payne udtalte, at det mest skræmmende efter tiden i rehabilitering var at genoprette forbindelse til verden udenfor og tænde sin telefon igen.

Annonce:

One Direction der inden gruppens opsløning i 2016 smeltede pigehjerter verden over. Liam Payne ses helt til venstre i billedet. Foto: Ferdaus Shamim/WireImage

I videoen undskyldte Liam Payne blandt andet også for kommentarer, som han i 2022 havde ytret i et afsnit af Logan Pauls podcast 'Impaulsive'.

'Meget af det, jeg sagde, kom bare fra det forkerte sted,' sagde han.

I podcasten havdee sangeren snakket om sit komplicerede forhold til Zayn Malik, der forlod One Direction i 2015 for at starte en solo-karriere.

'Der er mange grunde til, at jeg ikke kan lide Zayn, og der er mange grunde til, at jeg altid vil være på hans side,' havde Liam Payne sagt i podcasten.

Ville være en bedre far

Liam Payne har tidligere dannet par med den britiske sangerinde Cheryl Cole, som sammen har den seks-årige søn Bear. I podcasten takker han Cheryl Cole for at have givet ham friheden og støtten til at blive rask.

Han udtalte samtidigt, at hans store motivation for at få hjælp skyldtes hans ønske om at blive en bedre far for sin søn.

'Det nytter ikke noget at være far, hvis du ikke har noget at lære fra dig,' sagde han og fortsatte:

'Jeg føler bare, at jeg har fået mere fat i livet nu.'

Sangeren bekræftede i samme ombæring, at han begynder en sydamerikansk turné til september.