Boykotter 'sexistisk' pris-uddeling

Scarlett Johansson opfordrer til boykot af organisationen HFPA, som står bag Golden Globes-uddeling, fordi hun tidligere er blevet udsat for sexistiske spørgsmål og kommentarer

Stjerneskuespilleren Scarlett Johansson opfordrer sine skuespil-kolleger til at boykotte Golden Globe-uddelingen.

Det skriver hun i en pressemeddelelse, der er sendt til flere internationale medier.

Boykottet retter hun mod organisationen Hollywood Foreign Press Association, kaldet HFPA, som er organisationen bag prisuddelingen.

'HFPA er en organisation, der blev legitimeret af typer som Harvey Weinstein for at skabe momentum op til Oscar-uddelingen', skriver hun blandt andet.

Hun fortsætter med at fortælle, at deltagelse i organisationens pressekonferencer og prisuddelinger ofte betyder, at man 'skal høre på sexistiske spørgsmål og kommentarer fra bestemte HFPA-medlemmer, som grænser op til sexchikane.'

Derfor opfordrer hun til, at man boykotter organisationens arrangementer, som altså inkluderer den prestigefyldte Golden Globes-uddeling.

'Medmindre der sker en nødvendig ændring i det fundamentale i organisationen, mener jeg, det er på tide, at vi tager et skridt væk fra HFPA', skriver hun.

Andre klager

Scarlett Johansson er ikke den eneste, der klager over HFPA. Fredag sendte Netflix' administrerende direktør, Ted Sarandos, også et brev til organisationen, hvori han fortalte, at Netflix ikke ville deltage i Golden Globes, medmindre der sker ændringer i organisationen.

Tidligere har Jennifer Salke fra Amazon Studios udtalt i en pressemeddelelse, at Amazon 'ikke har arbejdet med HFPA, siden disse beskyldninger først kom frem, og som resten af industrien venter vi på en gennemgående og ægte løsning, før vi kan komme videre'.

Internt i HFPA har 75 ud af organisationens 86 medlemmer stemt for en stor plan med forslag til ændringer, som blev fremlagt af organisationens bestyrelse. Det skete, efter det i februar kom frem, at der ikke er nogen sorte medlemmer.