Brad Pitt anklaget for at 'plyndre' vingård

Angelina Jolies tidligere investeringsselskab påstår, at Brad Pitt og hans partnere skylder firmaet over to milliarder kroner

Striden mellem kendis-parret bliver ved at eskalere.

I nye retsdokumenter, som mediet CNN er i besiddelse af, bliver skuespilleren Brad Pitt anklaget for at 'plyndre og fjerne aktiverne' fra vingården, som han og eks-konen Angelina Jolie ejede sammen under deres ægteskab, skriver mediet.

Det tidligere par købte ejendommen og den tilhørende vingård Château Mirava i Sydfrankrig i 2008.

Det er Angelina Jolies tidligere investeringsselskab, Nouvel, der hævder, at Pitt og hans partnere skylder firmaet mindst 350 millioner dollars, svarende til 2,3 milliarder danske kroner

Byggede samme trappe fire gange

Investeringsselskabet Nouvel hævder, at Pitt spildte millioner af dollars ved at bruge penge på unødvendige projekter.

Ifølge investeringsselskabet er det blandt andet sket ved at bruge et større millionbeløb på at renovere pools og oprette et lydstudie.

Annonce:

Derudover skulle Pitt angiveligt have bygget og ombygget en trappe hele fire gange.

Parret købte den luksuriøse vingård i 2008. Foto: Ritzau Scanpix

'Som et vredt barn'

Advokaterne påstår, at Brad Pitts forbrug eskalerede, efter Angelina Jolie i 2021 solgte investeringsselskabet til virksomheden Tenute del Mondo, et datterselskab af Stoli Group, der ifølge CNN er kontrolleret af den russiske oligark Yuri Shefler.

'Rasende over, at Jolie solgte Nouvel til Stoli i stedet for til ham, har Pitt opført sig som et vredt barn(..)', skriver de blandt andet om Brad Pitts forsøg på at bevare ejendommens vinproduktion.

I februar sidste år indgav Pitt et søgsmål i forbindelse med Angelina Jolies salg af ejendommen, som han mente var ulovligt. Ifølge Pitt havde de to en aftale om ikke at sælge ejendommen uden samtykke fra dem begge.

Ifølge Angelina Jolie har aftalen aldrig eksisteret, og salget af vingården var et forsøg på at få en afslutning på det traumatiske kapitel i forbindelse med bruddet.