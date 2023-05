Brad Pitt eller Ben Affleck: Han var bedst i sengen

Sex kan dyrkes på mange forskellige måder. Men om du gør det stående, liggende, til lands eller til vand, så man kan man være enten god eller dårlig til de forskellige frække dicipliner.

De fleste kan da ikke sig sig fri for at lave sammenligninger mellem tidligere sexpartnere.

Heller ikke Hollywood-stjernen Gwyneth Paltrow.

I et nyt interview i podcasten 'Call her daddy' bliver hun spurgt ind til de relationer, hun havde til sine to kolleger i 90'erne; Brad Pitt og Ben Affleck.

Det viser sig, at hun synes, at Brad Pitt var den mest romantiske af de to, mens Ben Affleck var den sjoveste. Ifølge Paltrow kysser de lige godt.

Men så bliver hun spurgt til, hvem der er bedst i sengen. Og her er vinderen den teknisk dygtigste lagengymnast.

- Det er virkelig svært. Det er VIRKELIG svært, indleder Gwyneth Paltrow diplomatisk, inden hun fortsætter:

- Med Brad var det dengang meget sådan ‘stor kemi og mit livs kærlighed'. Men Ben var rent teknisk helt uovertruffen, lyder dommen, inden hun rødmer:

-Tænk at min datter lytter med på det her.

Lummer podcast

Podcasten 'Call her daddy' er kendt for at få sine kendte gæster til at åbne op om deres ellers normalt hemmelige sexliv.

I sidste måned var sangeren Christina Aguilera for eksempel forbi podcasten, hvor hun opfordrede folk til at sluge, når de dyrker oralsex.

For da podcastværten spørger, hvad hun er bedst til i sengen, er svaret kort og godt 'Blowjobs. Jeg elsker et blowjob'.

- Når du har gjort en indsats, så synes jeg, at det er godt at sluge. Det indeholder meget protein, det er jeg bare nødt til at sige. Jeg slår et slag for at sluge! Jeg arbejder ikke så hårdt for ingenting, siger hun og slår en stor latter op.