Brad Pitt under skimmel-anklage

Den amerikanske superstjerne oplever en del modstand for tiden. Det sker, efter han anklages for at have brudt løfter med ofre for stormen Katrina

Brad Pitts 'Make It Right Foundation' bliver sagsøgt for svindel og urimelig handelspraksis.

Det sker i forbindelse med, at en advokat for ofrene fra orkanen Katrina meddeler, at Brad Britt skulle have 'brudt sine løfter' til ofrene.

Husene, som organisationen byggede efter orkanen, skulle angiveligt være dårligt lavede og inficeret med svamp.

Brad Pitt og hans organisation lovede i 2006, at man ville bygge huse til ofrene i New Orleans, der ville være til at betale. Det skriver The Independent.

I 2008 var der bygget mere end 100 hjem.

Brad Pitt der poser foran de huse, han byggede med organisation Make It Right. Foto: Ritzau Scanpix / Alex Branson

I 2018 blev der dog anlagt søgsmål mod organisationen på vegne af beboerne. Efter sigende skulle husene have problemer med strukturen og være inficeret med skimmelsvamp og termitter.

Senere er sagen flyttet til den føderale domstol i USA.

En af sagens advokater, fortæller til mediet 'Newsnation', at 'ofrene troede på Brad Pitt'.

- De troede på drømmene, han solgte dem. Desværre fik de kun brudte løfter. De bor i rådne huse, som burde blive revet ned og bygget på ny.

Siden sagen begyndte i 2019, har Brad Pitts advokater forsøgt at distancere ham til organisationen. De har søgt om at få hans navn fjernet fra søgsmålet, da det jo ikke var ham, der byggede husene.