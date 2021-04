Brækker ryggen i voldsom ulykke

Skønhedsinfluencer Jeffree Star har været ude for en voldsom bilulykke

YouTube-stjernen Jeffree Star er heldig at være i live efter en skræmmende bilulykke med sin ven Daniel Lucas.

På det sociale medier Twitter skriver han, at bilen vendte rundt tre gange. Han beskriver hændelsen som et af de mest uhyggelige øjeblikke i hans liv.

'Jeg er så taknemmelig for stadigvæk at være her. Jeg har ubehagelige smerter, fordi en del af ryggen er brækket, og jeg har ryghvirvel fraktur', skriver Jeffree Star.

Selvom begge er sluppet med livet i behold, kommer der til at gå et stykke tid, før de igen er på benene.

Ifølge lægen kommer Jeffree Star ikke til at få varige men eller vanskelige komplikationer, men det kommer til at tage et par måneder, før han er ved sine fulde fem.

Vennen Daniel Lucas har overlevet tyktarmskræft tre gange og har nu indre skader. Han bliver overvåget døgnets 24 timer, da han har komplikationer med sine organer.