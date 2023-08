'Breaking Bad'-stjerne død

Den 83-årige amerikanske skuespiller Mark Margolis er torsdag afgået ved døden.

Det oplyser skuespillerens søn, Morgan Margolis, ifølge flere udenlandske medier, herunder Variety.

Skuespillerens sidste dage blev tilbragt på Mt. Sinai Hospital i New York.

Klokke-bossen

Margolis er bedst kendt for sin rolle som den ondskabsfulde og invaliderede gangsterboss 'Hector Salamanca' i Netflix-flagskibet 'Breaking Bad'.

Han spiller ligeledes samme rolle i serien fra samme univers, 'Better Call Saul'.

Fordi han i størstedelen af 'Breaking Bad'-rollen er invalideret og uden sprog, er det ikke ord, skuespilleren er kendt for. Til gengæld er hans slemt surmulende og bitre kommunikation via en klokke på kørestolen karakteristisk for rollen, som han i 2012 blev nomineret til en Emmy for.

'En éner'

I forbindelse med Mark Margolis' dødsfald, udtaler hans manager, Robert Kolker:

'Han var en éner, og vi kommer ikke til at opleve en som ham igen. Han var en værdsat klient og en livslang ven. Jeg var heldig at kende ham'.

Margolis har en lang karriere bag sig og fik sit gennembrud i en anden gangster-klassisker - Brian De Palmas 'Scarface' fra 1983, hvor Margolis spillede livvagten Alberto 'the Shadow'.