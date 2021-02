Brev fra dødsleje vækker opsigt: Kræver mordsag genåbnet

Brevets ophavsmand antyder, at FBI og politiet i New York havde en andel i mordet på Malcolm X

21. februar 1965 stod borgerrettighedsforkæmperen Malcolm X på talerstolen i en balsal i New York-bydelen Harlem, da han blev skudt og myrdet foran de forfærdede tilhørere.

Tre personer fra den religiøse organisation Nation of Islam - som Malcolm X selv i mange år var en ledende figur i - blev anholdt og dømt for mordet.

Men nye detaljer fra den skæbnesvangre aften i Audubon Ballroom på Manhattan har nu set dagen lys, og det har fået døtrene til den dræbte borgerrettighedsforkæmper til at kræve sagen genåbnet.

Lørdag fremlagde Malcolm X's døtre Ilyasah Shabazz (tv.), Qubiliah Shabazz (i midten ) og Gamilah Shabazz (th.) et brev fra en nu afdød politimand i New York. Foto: David Dee Delgado/Ritzau Scanpix

Det gjorde de i denne weekend på et pressemøde i New York. Her fremlagde de et brev, der er skrevet af den nu afdøde politimand Raymond Wood på sit dødsleje.

Et brev, som sønnen Reggie Wood ifølge BBC havde fundet og bragt med sig, da han gjorde døtrene selskab ved pressemødet.

Heri skriver Wood, at han fik til opgave af FBI at få alle Malcolm X's sikkerhedsfolk arresteret i dagene op til talen. Samtidig skulle han sørge for, at Malcolm X ikke havde nogen sikkerhedvagter ved dørene i balsalen under selve talen.

- Alle beviser, der giver større indsigt i sandheden bag denne forfærdelige tragedie, skal grundigt undersøges, lød det på pressemødet fra datteren Ilyasah Shabazz.

Hos politiet i New York hilser man en genåbning af sagen velkommen.

- NYPD (New Yorks politiafdeling, red.) har videregivet alle dokumenter fra sagen til statsanklageren. Vi er fortsat engageret i at være behjælpelige på alle måder, vi kan, lyder det i en meddelelse.

