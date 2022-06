Britisk erhvervskvinde og tv-kendis død

Hilary Devey er død i en alder af 65 år.

Det skriver flere britiske medier - heriblandt Daily Mail, Sky News og the Guardian.

Iværksætterens presseansvarlige bekræfter over for medierne, at hun lørdag døde i Marokko, hvor hun ejede en bolig, efter længere tids sygdom. Hvilket sygdom bliver ikke yderligere specificeret.

Hilary Devey grundlagde sin formue, da hun i 90'erne stiftede selskabet Pall-Ex og gjorde det til en yderst profitabel forretning, og i 00'erne blev hun for alvor et kendt ansigt, da hun medvirkede i en række tv-programmet som 'Secret Millionaire'.

I 2011 blev hun en del af 'Dragons Den', der er den britiske udgave af 'Løvens hule'. Her medvirkede hun i to sæsoner, inden hun skiftede til BBC-rivalen Channel 4 og fik sit eget program 'The Intern', der dog ikke blev den store succes.

I 2013 fik hun titlen som CBE - den tredjehøjeste orden i det britiske kongehus - for at ære hendes forretningskarriere og det velgørenhedsarbejde, hun også udførte.

Ifølge Daily Mail er hendes estimerede formue på 80 millioner pund - små 700 millioner kroner.

Flere af hendes 'Dragons Den'-kolleger hylder hende på de sociale medier, efter nyheden er kommet frem.

'Jeg er ked af at høre, at Hilary Devey er død. Så ung. For ung. Hvil i fred, Hilary,' skriver Duncan Bannatyne på Twitter.

'Jeg er så ked af at høre, at den vidunderlige Hilary Devey er død. Hun efterlod os alle med nogle fantastiske minder. Må hun hvile i fred. Mine tanker går til hendes familie,' skriver Theo Paphitis på samme sociale medie.