Britisk seriestjerne død i forfærdelig brand

Den britiske sæbeopera 'EastEnders', der har gået sin sejrsgang verden over i mange år, er utroligt populær i Storbritannien og i øvrigt blev vist på TV 2 for år tilbage.

Men folkene bag serien skal ikke gøre sig håb om, at karakteren Aunt Sal - eller på dansk tante Sal - bliver genoplivet.

Skuespilleren Anna Karen, som stoppede sin aktive karriere i 2017 og også er kendt i Storbritannien for sin karakter Olive i sitcom-serien 'On The Buses' fra 70'erne, er således død i en forfærdelig brand i sit rækkehus i London.

Hun blev 85 år.

Det skriver flere britiske medier - herunder The Mirror.

For sent at redde livet

Det var i går aftes omkring klokken halv tolv om aftenen dansk tid, at brandvæsenet London Fire Brigade blev kaldt ud til en raserende brand i bydelen Ilford i det vestlige London i hvad der viste sig at være Anna Karens rækkehus.

De formåede at få ilden under kontrol i underetagen, men alligevel var det for sent at redde hende.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Sådan så Anna Karen ud i rollen som Aunt Sal i 'EastEnders'. En rolle, hun spillede regelmæssigt fra 1996 helt frem til 2017. Screendump

Intet mistænkeligt

Politiet har siden forklaret, at branden er under efterforskning, men at der ikke er noget mistænkeligt over infernoet.

Storrygeren Anne Karen var kørestolsbruger og dermed bundet til at opholde sig i stueetagen i rækkehuset, der også havde en 1. sal.

Britiske medier spekulerer i, efter at have talt med kilder tæt på branden, at Anna Karen skulle være faldet i søvn med en tændt cigaret, og at hun skulle have opholdt sig i sin seng, da ilden spredte sig.

- Jeg lagde mærke til røg fra Annas hus. I takt med at der kom mere og mere røg, blev skrigene mere og mere desperate. Det var meget skræmmende, fortæller naboen Kirti Munnasinghe til The Mirror.

Anna Karen råbte ifølge mediets kilder 'Help me, help me', da ilden tog fat og hun ikke kunne komme ud af rækkehuset.

Det kostede hende livet.

Anna Karen spillede på regelmæssig basis Aunt Sal fra 1996 og helt frem til 2017 - samme år som hun stoppede skuespillerkarrieren.