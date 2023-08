Britisk stjerne ramt af kræft

Han er muligvis ikke blandt de største internationale navne herhjemme, men i Storbritannien kan man dårligt blive større inden for tv og radio, end Chris Evans er.

Derfor er dagens triste nyhed da også blevet en stor sag i det britiske.

En af de største mediepersonligheder på de kanter - en slags britisk pendant til Casper Christensen - er således desværre blevet ramt af hudkræft.

Det skriver adskillige britiske medier mandag - heriblandt The Mirror.

57-årige Chris Evans, der har beværtet en lang række tv-programmer og radioprogrammer over en lang årrække siden start-90'erne, fortalte selv om cancer-diagnosen live, da han mandag var i æteren i sit radioshow hos mastodonten Virgin Radio.

Her berettede han, at lægerne gav ham diagnosen for nylig, men at kræften heldigvis er blevet opdaget på et ret tidligt stadie.

Annonce:

- Men det er blevet fanget så tidligt, bare så I ved det, og det bør kunne behandles fuldstændigt. Behandlingen begynder 14. september, lød det fra entertaineren, som gik med Casper Christensen-brille før Casper Christensen selv.

I det hele taget minder Evans meget om den danske komiker og vært. Eller også er det omvendt.

Inspireret af Evans

Blandt andet siges Christensens 'Tæskeholdet' at være kraftigt inspireret af noget lignende, som Chris Evans lavede med nogle andre gutter for BBC i 1990'erne, ligesom Evans i øvrigt - i lighed med Casper Christensen - har været vært for 'Husk lige tandbørsten'.

I Storbritannien bar programmet titlen 'Don't Forget Your Toothbrush' og blev så populært, at Danmarks Radio købte konceptet og altså hyrede en vært, der udseendemæssigt og stilmæssigt mindede utroligt meget om Casper Christensen.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Der er vist ingen ttvivl om, hvilken britisk mediepersonlighed og entertainer, Casper Christensen ligner mest. Foto: Stefan Wermuth/Reuters/Ritzau Scanpix

'Venner'-ikonet Matt LeBlanc og Chris Evans blev værter for britisk 'Top Gear' på BBC i 2015, da de tre populære hidtidige værter, Jeremy Clarkson, Richard Hammond og James May, stoppede. Foto: BBC

Annonce:

Blev skræmt i 2019

Chris Evans er blevet ramt af hudcancer blot fire år efter, at han indrømmede, at han led af en stor frygt for at få hudkræft efter at have opdaget nogle mærker på sin krop op til jul i 2019.

Siden da har han været en ivrig talsmand for, at folk bør passe på solen og andre faktorer, der kan forårsage hudkræft.

Chris Evans er blandt de mest velhavende medienavne i Storbritannien.

I 2000 solgte han blandt andet sin virksomhed GMG - Ginger Medie Group - for 225 mio. pund.

Salget gjorde ham dengang til den højest betalte entertainer i Storbritannien.